周杰倫澳網跨界揮拍圓夢！國籍標示「CHN」非「TPE」引熱議

華語樂壇天王周杰倫（Jay Chou）跨界網壇的處女秀即將登場！他受邀參加2025澳洲網球公開賽（Australian Open）前哨戰—「一分大滿貫」（One Point Exhibition），比賽將於台灣時間今（14）日下午4點半開打。然而，在球迷引頸期盼這位「被音樂耽誤的網球王子」展現球技之際，。眼尖網友發現，周杰倫名字後方的國籍代碼被標示為「CHN」（中國），而非台灣選手在國際體育賽事慣用的「TPE」（中華台北）。

對比同樣參賽的台灣女將葛藍喬安娜（Joanna Garland），其國籍欄位明確標示為「(TPE)」，唯獨周杰倫被列為「(CHN)」。（圖／翻攝畫面）

根據澳網官方釋出的籤表，周杰倫首輪對手是年僅24歲的澳洲職業陪練員約維奇（Petar Jovic）。眼尖網友發現，周杰倫名字後方的國籍代碼被標示為「CHN」（中國），而非台灣選手在國際體育賽事慣用的「TPE」（中華台北）。

對比同樣參賽的台灣女將葛藍喬安娜（Joanna Garland），其國籍欄位明確標示為「(TPE)」，唯獨周杰倫被列為「(CHN)」。這項差異隨即在網路上引發熱烈討論，外界推測，可能因周杰倫是以「名人嘉賓」而非「職業註冊球員」身分受邀，主辦方系統並未依照國際奧會模式處理，直接依護照或政治慣例歸類，但也讓這場體育盛事意外染上政治話題。

周杰倫預計將在台灣時間下午4點半登場，面對年輕力壯的澳洲陪練員約維奇，這位「哥中之哥」能否靠著招牌的切球與靈活手感拿下關鍵一分，已成為今日澳網現場最受矚目的焦點。

