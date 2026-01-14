周杰倫澳網跨界開打！國籍竟被標「CHN」而非「TPE」掀熱議

澳網公布的籤表上，台灣女將葛藍喬安娜國籍被標為「中華台北」，周杰倫卻是「中國」。翻攝自官網



華語樂壇天王周杰倫跨界網壇，受邀參加澳洲網球公開賽前哨趣味賽「一分大滿貫」（One Point Slam），將在台灣時間今（1/14）日下午4點30分開打。稍早籤表公布，周杰倫首輪將對上年僅24歲的澳洲陪練員Petar Jovic，引發關注之餘，還有人注意到他的國籍備標註為「CHN」（中國），而不是台灣參與國際賽事時一貫常用的TPE（中華台北）。

澳網官方公布的參賽名單中，選手姓名後方皆標示國籍代碼，其中代表台灣出賽的女將葛藍喬安娜就被標註為「TPE」，然而，周杰倫的國籍卻被列為「CHN」，與外界對台灣選手慣用標示有所不同，隨即在網路上引發熱議。

廣告 廣告

對此，有球迷認為，「一分大滿貫」屬於表演性質的趣味賽事，並非正式職業積分賽，也不涉及國際賽事代表權，參賽名人多以嘉賓身分受邀，國籍標示未必完全比照職業球員或奧會體系處理，因此不具實質競賽與官方代表意義。

撇開政治話題，周杰倫此次登場仍是焦點所在。這場比賽僅以「一分定勝負」的方式進行，考驗臨場反應與手感，周杰倫面對年輕且具實戰經驗的澳洲陪練員，他的跨界網球初體驗，勢必成為本屆澳網最受矚目的亮點之一。

更多太報報導

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂