周杰倫澳網遭淘汰被笑傻！名嘴揭「關鍵內幕」：他才是真正人生贏家

記者蔡維歆／台北報導

周杰倫參加澳網「一分大滿貫」賽。（圖／翻攝自Australian Open YouTube）

天王周杰倫近年來迷上網球，認真練球的他，14日下午受邀登上「澳洲網球公開賽」，以業餘球員身分參加「一分大滿貫」表演賽，結果卻在首輪止步，因反應不及未能成功接球，引來部分網友嘲諷。對此，資深媒體人狄志為發文力挺，直言周杰倫的態度與人生狀態，早已超越勝負本身，認為他才是「真正的人生贏家」。

資深媒體人狄志為在臉書發文談周董。（圖／翻攝自臉書）

周杰倫首輪對手為24歲澳洲業餘冠軍網球員Petar Jovic，對方曾擔任多位知名球星的陪練員，實力不容小覷。比賽中，Petar在猜拳勝出後選擇先發球，周杰倫一時反應不及，最終未能接到來球而遭淘汰。不過他全程展現十足風度，不僅為對手鼓掌、比讚，賽後更主動擁抱對方，態度獲得不少好評。

廣告 廣告

如今資深媒體人狄志為在臉書發文談到，對於外界嘲諷周董「一球未接就出局」，狄志為直言這樣的評論並不恰當。狄志為指出，周杰倫因老婆昆凌熱愛網球而受到影響，實際接受訓練、練習一段時間，即便結果不如人意，仍能坦然面對。他認為，這種笑著面對輸贏的狀態，正是周杰倫如今人生階段的真實寫照。

更多三立新聞網報導

再爆財務危機！王菲前夫李亞鵬負債110億 醫院欠租遭強制驅趕卡關

身心健康卻「被生病」退團！人氣女偶像出面哭曝驚人內幕：不甘心

獨家／1器官突破洞！64歲萁媽「急入院手術搶命」又動刀 最新病況曝

台灣之光！IVE金唱片表演「空中拋接」 啦啦隊員超狂身分曝光

