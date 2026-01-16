周杰倫澳網遭秒殺 昆凌帶兒子到場力挺：勇氣勝過一切

昆凌發文告白老公周杰倫。（圖／翻攝自昆凌小紅書）

華語天王周杰倫（Jay Chou）14日以「球員」身分登上澳洲網球公開賽，「一分大滿貫（One Point Slam）」首輪對上24歲澳洲陪練員約維奇（Petar Jovic），雖然比賽僅進行短短一球，周杰倫甚至來不及碰到球，便遭對手快速得分「秒殺」，仍獲得滿場掌聲，跨界挑戰話題度十足。比賽結果雖然不如人意，但場邊最強大的後盾、老婆昆凌始終全程陪伴，並用鏡頭記錄下這段難忘時刻。

賽後，昆凌在IG曬出影片，分享陪伴老公備戰與參賽的點滴，透露為了這場賽事，周杰倫私下還特別找來好友加緊特訓，訓練態度相當認真，投入程度百分百。比賽當天，昆凌也帶著兒子Romeo現身場邊觀賽，母子倆齊聲為周杰倫加油打氣，溫馨畫面感動不少粉絲，即便站上的是網球場，而非熟悉的演唱會舞台，周杰倫依舊展現迎接挑戰的勇氣，讓家人感到驕傲。

昆凌在IG發文感性告白，表達對老公的支持與肯定：「To me, the moment you stepped onto the stage to face the challenge, you were already a winner. (在我看來，你踏上舞台迎接挑戰的那一刻，就已經是贏家了)」。

昆凌甜蜜鎖新身分「網球運動員阿Chou 的站姐」。（圖／翻攝自昆凌小紅書）

此外，昆凌也在小紅書分享心情，笑稱自己解鎖「新身分」，成為「網球運動員阿Chou 的站姐」，她寫道：「在同一個場館裡，上一次我在台下為你鼓掌，是你舉辦演唱會的時候。這一次由我來記錄你，作為網球運動員第一次上場比賽的時刻。」

昆凌更暖心表示，勝負並非唯一重點：「阿chou，你真的真的很棒，不是只有贏得比賽才算完滿，選擇踏上球場接受挑戰的那一刻，已經是給自己最好的答卷啦，你的勇氣勝過一切」。許多粉絲也正能量留言鼓勵：「哥是最棒的」、「甜死了啦，誰受得了齁齁」、「哥永遠是萬眾矚目的焦點，哥嫂超甜」、「好甜好甜，大嫂美美噠，哥也超级棒」。

