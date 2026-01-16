周杰倫澳網遭秒殺 昆凌帶兒子到場力挺：勇氣勝過一切
華語天王周杰倫（Jay Chou）14日以「球員」身分登上澳洲網球公開賽，「一分大滿貫（One Point Slam）」首輪對上24歲澳洲陪練員約維奇（Petar Jovic），雖然比賽僅進行短短一球，周杰倫甚至來不及碰到球，便遭對手快速得分「秒殺」，仍獲得滿場掌聲，跨界挑戰話題度十足。比賽結果雖然不如人意，但場邊最強大的後盾、老婆昆凌始終全程陪伴，並用鏡頭記錄下這段難忘時刻。
賽後，昆凌在IG曬出影片，分享陪伴老公備戰與參賽的點滴，透露為了這場賽事，周杰倫私下還特別找來好友加緊特訓，訓練態度相當認真，投入程度百分百。比賽當天，昆凌也帶著兒子Romeo現身場邊觀賽，母子倆齊聲為周杰倫加油打氣，溫馨畫面感動不少粉絲，即便站上的是網球場，而非熟悉的演唱會舞台，周杰倫依舊展現迎接挑戰的勇氣，讓家人感到驕傲。
昆凌在IG發文感性告白，表達對老公的支持與肯定：「To me, the moment you stepped onto the stage to face the challenge, you were already a winner. (在我看來，你踏上舞台迎接挑戰的那一刻，就已經是贏家了)」。
此外，昆凌也在小紅書分享心情，笑稱自己解鎖「新身分」，成為「網球運動員阿Chou 的站姐」，她寫道：「在同一個場館裡，上一次我在台下為你鼓掌，是你舉辦演唱會的時候。這一次由我來記錄你，作為網球運動員第一次上場比賽的時刻。」
昆凌更暖心表示，勝負並非唯一重點：「阿chou，你真的真的很棒，不是只有贏得比賽才算完滿，選擇踏上球場接受挑戰的那一刻，已經是給自己最好的答卷啦，你的勇氣勝過一切」。許多粉絲也正能量留言鼓勵：「哥是最棒的」、「甜死了啦，誰受得了齁齁」、「哥永遠是萬眾矚目的焦點，哥嫂超甜」、「好甜好甜，大嫂美美噠，哥也超级棒」。
更多中時新聞網報導
劉容嘉斬13年情 掰了身價上億男友
NBA》愛德華茲致命拋投 灰狼逆襲馬刺
外籍人力進病房 醫界促加快 護理師反彈
其他人也在看
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 51
連費德勒也笑爛「你怎麼沒反應啦」！周杰倫幽默回應「我們組雙打？」
體育中心／綜合報導華語歌壇天王「周董」周杰倫，在本屆澳網首度以業餘球員身分出賽！挑戰新推出的「1分大滿貫」比賽，但沒想到開賽就被對手一記Ace球殺得措手不及，最後直接遭淘汰；賽後周杰倫巧遇「瑞士天王」費德勒時還被笑虧「你怎麼沒有反應啦！」而周董也幽默回應「還是我們組雙打？」FTV Sports ・ 1 天前 ・ 31
A-Lin唱尾牙遇烏龍 員工誤打「A-Line」她幽默糾正全場笑翻
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導天后A-Lin受邀登台公司尾牙，卻在演出時遇到一段小插曲。主持人黃豪平透露，當時有員工舉著手機跑馬燈應援，卻把A-Lin...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 1
春風台74快速道路擦撞賓士！急尋車主遭疑肇事逃逸回應了
本土天團「玖壹壹」的春風日前發生車禍，他行經台74快速道路，不慎擦到一輛賓士轎車，當時春風正趕著前往尾牙商演，對方車主得知狀況不僅沒有叫警察，還暖心表示自己會處理修車事宜，讓春風非常感動，現在也急尋車主表達謝意。對於有網友質疑他肇事逃逸，稍早春風也在社群還原事發經過。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 10
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 1 天前 ・ 5
《衝衝衝》喜迎1000集 陳為民謝恩：幫我繳頭期款
徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持的《天才衝衝衝》迎來第1000集，特別找回第1集嘉賓陳為民，以及潘若迪、馬力歐、張棋惠、陳隨意、Albee、林逸欣、舒子晨同樂，陳為民驚訝表示：「我入行30幾年，竟然有20年就在這個節目！真的非常謝謝你們，幫了我房子的頭期款不少忙。」太報 ・ 1 天前 ・ 15
龍千玉哭崩了！曹西平入夢2回超催淚 曝「人生大事」與他有關
【緯來新聞網】曹西平家中排行老四，有「四哥」支稱，去年（2025）12月29日猝逝，因與親兄弟斷絕往緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
張菲淡出7年仍暖爆！街頭巧遇「超親民舉動」曝 他感動喊：會記一輩子
73歲「綜藝天王」張菲7年前淡出演藝圈，過著退休生活的菲哥經常在街頭被民眾目擊他的蹤影，天王的一舉一動也時常是外界矚目的焦點。今（16）日有網友發文表示，菲哥日前因為路過一間賣草莓大福的店，沒想到因為一吃上癮，即使回購還得等上一小時也甘願排隊，親民的舉動讓老闆大讚：「會記得一輩子。」趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
胡瓜被指漲價才續約《綜藝大集合》 冷笑曝真相：儘量用錢侮辱我
胡瓜與民視的合約問題備受關注，日前傳出他回歸《綜藝大集合》主持，16日出席《週末最強大》記者會時，他無奈表示從沒講過不主持《綜藝大集合》，只是合約到了。而外傳是因價碼談不攏，胡瓜也忍不住說：「盡量用錢來侮辱我，但問題就是沒有簽啊。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 24
尾牙主持到一半老闆衝上台 黃豪平嚇問：我做了什麼？
藝人黃豪平近日在社群平台分享一段主持尾牙時的意外插曲，當時活動進行到一半，老闆們竟突然「衝上台」，讓他當下驚訝不已，忍不住懷疑自己是否說錯話，緊張直呼：「這場尾牙我做了什麼？！」沒想到劇情最後大反轉，結局相當溫馨，也讓他印象深刻。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 4
道奇明星守護神披上波多黎各戰袍參戰經典賽！網喊：先不要慶祝
體育中心／綜合報導根據《Diamante 23》X，波多黎各主帥莫里納（Yadier Molina）今天（1/17）公布確定參戰WBC（世界棒球經典賽）的球員名單，休賽季和道奇簽下3年6900萬美元合約的明星守護神迪亞茲（Edwin Diaz）也在其中，讓球迷急喊：「先不要慶祝。」FTV Sports ・ 4 小時前 ・ 發表留言
《綜藝大集合》爆回收來賓紅包！要胡瓜自掏腰包來補？親友心疼：被民視羞辱太久
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導綜藝大哥胡瓜與民視的合約爭議再掀話題。胡瓜近來證實，自己目前與《綜藝大集合》並未簽訂正式合約，改採「做一集、領一集」...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 3
澳網》天王合體！費德勒巧遇周杰倫笑虧：我有看到那記Ace
華語樂壇天王周杰倫解鎖澳網殿堂話題不斷！繼昨日在慈善賽「一分大滿貫」慘遭5秒光速淘汰後，今（15）日他再度現身球場後台，驚喜同框擁有20座大滿貫金盃的傳奇球王費德勒（Roger Federer）。沒想到兩大天王一碰面，費德勒便展現幽默本色，主動提起周董昨日的慘敗現場，讓天王也忍不住大喊：「好糗！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 48
剛奪影帝！甜茶被爆「同居卡戴珊家族小妹」 知情人士：跟已婚沒兩樣
以電影《橫衝直闖》接連拿下評論家選擇獎與金球獎音樂及喜劇類最佳男主角的提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），事業表現亮眼，感情狀態也再度引發關注。根據外媒《Page Six》報導，他與凱莉珍娜（Kylie Jenner）交往關係穩定，兩人已在洛杉磯同居超過一年，雖未正式結婚，但私下生活幾乎與夫妻無異。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2
Lulu陳漢典婚禮座位藏「貼心安排」 吳宗憲證婚、小S禮金到
Lulu黃路梓茵、陳漢典將於本月25日在文華東方舉辦婚禮，夫妻倆與曾莞婷、楊銘威、風田、黃偉晉主持的《明星製作公司》，16日舉辦記者會。剩下不到10天，婚禮還在進行最後的調整，對於最難安排的「座位問題」，Lulu和陳漢典做了貼心安排，讓獨自前來的賓客也能盡情享受。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 19
債主找上門！向華強爆遭5年心腹背叛...「偽造簽名」吸金40億潛逃
香港影視大亨向華強近來在社群中爆料，直指遭到信任的助手背叛，對方在這5年期間冒用他的名義，非法吸金高達10億港幣（約新台幣40億元），讓他氣得直呼：「偽君子根本防不住」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
鬼鬼1歲女兒狂喊爸爸！ 曝感情現況「有認識新的人」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌活動，去年一月宣布當媽，滿周歲的女兒在日前抓周宴上，抓到了千元大鈔。她笑說，慢慢能在女兒身上看到自己的影子，不過女兒最會講的，竟然是「爸爸」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 8
香港金像獎悄悄取消「最佳亞洲華語電影」 台灣連霸紀錄被迫中斷⋯官方僅回三個字
香港電影金像獎日前展開首輪投票，然而公布的參選名單與規則卻在影壇投下震撼彈。除了多部話題港片如黃秋生主演的《不赦之罪》神祕失蹤外，官方更被發現無預警取消了設立多年的「最佳亞洲華語電影」獎項。這意味著包括台灣、中國大陸及星馬等地的優秀華語片，今年將集體缺席這場香江影壇盛事。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前 ・ 15
梁云菲突曝「切除子宮」畫面曝！躺床痛哭…網鼻酸
娛樂中心／饒婉馨報導女星梁云菲（Nana）當年從節目《國光幫幫忙》選拔出道，憑藉精緻五官和魔鬼身材受封「國光女神」，直爽不做作的個性深受觀眾喜愛。她16日上傳關於她切除子宮的紀錄影片，她有子宮肌瘤的問題，還受長期經痛困擾，並表示未來沒有生育打算，因此決定直接切除子宮。民視 ・ 1 天前 ・ 21
蔡依林演唱會後台花絮釋出！Mommy穿搭細節是Bvlgari這幾款
誰也還沒從Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會走出來？身為寶格麗Bvlgari品牌代言人，Mommy分享配戴珠寶的幕後花絮照——從展現自信與賦權力量的時髦B.zero1 ，再到象徵蛻變、女王氣場的Sermarie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 1