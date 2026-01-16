周杰倫澳網遭秒殺！費德勒當面笑虧 天王直呼好糗

（記者許皓庭／綜合報導）亞洲天王周杰倫近期現身澳洲網球公開賽（澳網），參與慈善賽事「1分大滿貫」卻意外成為焦點。他在首輪賽事中僅花 5 秒便遭對手以一記 Ace 球秒殺淘汰，連球都未能碰到。昨（15）日他與妻子昆凌進場觀賽時，在後台巧遇網球傳奇費德勒（Roger Federer），沒想到對方當面提起這段「慘敗瞬間」，讓周杰倫大方自嘲並在社群直呼好糗。

周杰倫此次受邀挑戰澳網新推出的「1分大滿貫」趣味比賽，首戰對上 24 歲的澳洲業餘冠軍球員約維奇（Petar Jovic）。由於猜拳落敗由對方先發球，周杰倫在反應不及的情況下，直接被對方的一記強力 Ace 球淘汰出局。事後他展現幽默性格，自嘲如果可以重選，他會選擇自己發球，「至少可以碰到球」。這段「光速出局」的過程隨即在網路瘋傳。

然而更令周杰倫驚訝的是，這段糗事竟傳到了偶像費德勒耳中。根據澳網官方曝光的 23 秒互動影像，兩人於 15 日在球場後台會面，費德勒主動提及：「我有看到，那一球是 Ace。」甚至當場模仿起周杰倫準備回擊反拍的姿勢。對此，周杰倫苦笑回應自己根本來不及做出任何反應，並隨即幽默向費德勒邀約：「還是我們組雙打？」希望能藉此為前一天的失利「雪恥」。

周杰倫隨後也在 Instagram 轉發官方影片，寫下：「好糗！竟然被 Roger 看到昨天的 Ace」，大方的態度贏得大批粉絲回應。官方表示，兩人見面時氣氛相當輕鬆，費德勒甚至透露當時還在期待周杰倫的接球反應。這場音樂天王與網球傳奇的跨界合體，不僅成功帶動了澳網慈善賽事的討論熱度，也讓球迷見識到天王私下隨和幽默的一面。

圖／周杰倫隨後也在 Instagram 轉發官方影片。（翻攝 jaychou Instagram

目前周杰倫已結束相關慈善推廣行程，持續在澳洲享受觀賽時光。此次跨界參與體育盛事，不僅體現了音樂與運動的結合，更因他與費德勒之間的逗趣互動，成為本屆澳網場外最引人入勝的插曲之一。

