周杰倫澳網遭ACE球絕殺！ 昆凌與兒全程陪伴：你已經是贏家
亞洲天王周杰倫14日以球員身分登上澳洲網球公開賽，挑戰新推出的賽制「一分大滿貫」。不過，他在場上還來不及碰到球，就被24歲的澳洲培練員約維奇秒殺，而這一幕也被網球傳奇球王費德勒看到，讓周董直呼「好糗」。雖然周杰倫這次比賽結果不盡人意，但跨界挑戰話題性十足，也獲得不少人鼓勵。
昆凌在IG發出周董參賽的紀錄影片，影片中她表示，「以前我和『阿Chou』坐在場邊看網球，而今天他不再只是觀眾，還要親自走上球場，我和Romeo（兒子）站在場邊，用全力為他吶喊『加油爸爸』。」她也透露，周杰倫為了比賽特別找來好友加緊特訓，投入程度百分之百。
事後昆凌也笑說，自己解鎖新身分，成為網球運動員阿Chou的站姐，並感性告白周杰倫，表示在她看來，踏上舞台迎接挑戰的那一刻，就已經是贏家了，讓不少粉絲看了直呼被融化，甜到不行。
