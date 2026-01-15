周杰倫澳網首秀「腳上戰鞋」被挖出！義大利球王也穿過 墨鏡來自韓國熱牌

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

華語歌壇天王周杰倫以球員身分參加本屆澳洲網球特別表演賽「一分大滿貫」，雖然首輪僅開場3秒就落敗，但身上穿搭仍引起網友關注。有網友扒出周杰倫帥氣丟出的墨鏡來自韓國品牌，開賽時所穿的「戰鞋」則是Nike聯名鞋款。

網友扒出周杰倫澳網所穿的鞋子來自個人潮牌PHANTACI，與Nike推出的聯名鞋款AIR MAX 95 PHANTACI。（圖／翻攝周杰倫IG）

周杰倫首度參加澳網全新賽事「一分大滿貫」，於台灣時間昨（14）日下午4點半出賽，首輪對上24歲澳洲業餘冠軍網球員Petar Jovic，可惜上陣僅僅3秒，連球拍都沒揮就落敗被淘汰。但周杰倫仍大氣為對手鼓掌、比讚並擁抱。

此外，周杰倫在球場上的穿搭以及舉動也掀起網友們熱議。很快就有人挖出，他在開賽時將丟到場邊的墨鏡出自韓國時尚品牌Gentle Monster，是周杰倫平時私下愛用的款式。

而周杰倫腳上的鞋子則是來自他的個人潮牌PHANTACI，與Nike推出的聯名鞋款AIR MAX 95 PHANTACI。據了解，該鞋款的靈感來源是音樂與東方美學，連義大利網球名將辛納（Jannik Sinner）也穿過，這次周杰倫穿著聯名鞋款參加比賽，也讓這雙鞋子的網路討論熱度大增。

