周杰倫澳網「上場100秒」就被淘汰 賽後成簽名機器！洩真實心聲

歌手周杰倫（周董）參加澳網全新賽事「一分大滿貫」，進場到結束只有100秒。（翻攝自Australian Open YouTube）

歌手周杰倫（周董）參加澳網全新賽事「一分大滿貫」，於今（14日）下午4時30分出賽，除了因參賽國籍列為「CHN（中國）」引發關注外，如今開賽連球都還沒摸到，就被對手結束也掀起討論。對此，周杰倫賽後也展現幽默天花板，在社群發限動自嘲。

備受全球粉絲期待的澳洲網球公開賽「一分大滿貫（1 Point Slam）」決賽，受邀參賽的華語樂壇天王周杰倫，首輪對上為維多利亞州24歲業餘冠軍彼得·約維奇（Petar Jovic），但沒想到周杰倫稍早出賽帥氣帶著墨鏡出場，現場也有許多周杰倫歌迷帶著應援布條位他加油。

廣告 廣告

不過，周杰倫就定位後，卻沒想到約維奇發出一記漂亮外角Ace球，讓他連球都沒碰到就被出局，而當時周杰倫來不及的發呆神情反應，如今在微博瘋傳。由於周杰倫總計從走進球場，到輸球離開球場，僅上場短短100秒即被淘汰，賽後引來網友們熱議。

對此，周杰倫事後也在IG轉發歌迷的限動，自嘲「果然被我料到，連球都沒碰到，我在場邊能做的，就只是幫大家簽名」；另一篇發文，周杰倫則是寫下「以後除了練球，還要剪刀石頭布，贏的選發球」，展現幽默天花板，也讓大票網友笑歪。

周杰倫來不及揮拍便輸掉比賽，賽後幽默發聲。（翻攝自IG）

更多鏡週刊報導

有片／周杰倫登澳網「還沒碰到球」就遭淘汰 國籍寫中國零出征！陳沂開酸：兩岸和平大使

知名女星爆未婚生子為家計「淪阿公店小姐」 晚年靠撿回收維生近況曝光

自爆趁爸爸出差「享受和火辣媽亂倫」 男大生半年後崩潰：要叫妹妹還女兒