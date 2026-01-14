周杰倫澳網「動都不動、球都沒碰到」被淘汰！好友林書豪開酸了

娛樂中心／施郁韻報導

天王周杰倫（周董）參戰澳洲網球公開賽（Australian Open）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，成為首位踏上澳網賽場的華人歌手，自嘲「連球都沒碰到」首輪止步後，好友前NBA球星林書豪也發文嘲笑他。

比賽結束後，周杰倫在社群發文自嘲：「果然被我料到，連球都沒碰到，我在場邊能做的就是幫大家簽名了。」不少觀眾把帽子用繩子垂到場邊，只為請周杰倫簽名，他幽默補一句：「以後除了練球，還要練剪刀石頭布，贏的選發球。」

身為好友的林書豪，之前曾與周杰倫一起打網球。（圖／翻攝自IG）

身為好友的林書豪，之前曾與周杰倫一起打網球，為此還PO出一段影片大酸周杰倫，「哇塞，我教了我的網球徒弟教了一個月，很努力很認真，終於有機會去表現他的能力。」林書豪笑稱「發球來了，動都沒動，都沒接到球，救命！」

之前澳網官方社群宣布周杰倫參加「一球大滿貫賽時」，林書豪曾在底下留言，「能贏我就能贏他們，你應該感謝我，訓練的對手都比真正比賽的對手更強。」



