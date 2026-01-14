周杰倫澳網「球都沒碰到！」掀23年前神曲回憶殺：想知道輸的感覺

周杰倫參加澳網，也讓23年前的MV〈三年二班〉再次掀起討論。（圖／中時資料照）

天王周杰倫今（14日）受邀出席澳洲網球公開賽「一分大滿貫 (One Point Slam)」，結果首輪就被對方一記具有水準的Ace球掃出局，在球拍都沒揮、球都沒碰到的情況下結束比賽。這讓網友忍不住笑翻，「是不是在致敬〈三年二班〉！」

周杰倫按照以往的運動風格，穿著全身帥氣黑色套裝，戴著墨鏡站上澳網神聖的舞台。在開打前還特別把墨鏡丟向一旁，準備迎接這次的一球對決。只見對手約維奇（Petar Jovic）游刃有餘的開球，把周杰倫打到定竿，眼睜睜看著球從旁邊落地，確定淘汰出局。

最後，周杰倫只能笑笑的比出大拇指，稱讚對手，隨後也把墨鏡送給一旁的小球迷，展現明星天王級的風範。充滿娛樂性的賽事，也吸引許多PTT網友爭相收看，笑稱「不給個面子」、「好歹動一下，完全沒動，是在搞笑」、「還以為在開球，你好歹追一下」、「

也有不少網友立刻想到周杰倫23年前的神曲〈三年二班〉MV，紛紛直呼「三年二班周杰倫，馬上到訓導處來」、「這第一名到底要多強」、「這種結果我不要，虛榮的驕傲」、「可不可以不要這個獎，我做我自己的裁判。」

回顧MV片段劇情，周杰倫飾演一位調皮搗蛋、小時候常常被叫到訓導處的學生，卻具有天賦異稟的桌球天分，長大後在比賽場上大殺四方。不過在最後關頭，他看了一下場邊的女友（范筱梵 飾）之後卻選擇故意漏球，心甘情願地拿第二名。當女友好奇詢問下，周杰倫透過簡訊表示：「我想知道輸的感覺。」

