周杰倫澳網「萬元墨鏡丟地上」！一轉頭秒送場邊小女孩 暖心舉動全被拍

娛樂中心／綜合報導

周杰倫參戰澳網。（圖／翻攝自Australian Open YouTube）

天王周杰倫近年熱衷網球，他昨（14）登上世界級殿堂澳洲網球公開賽（澳網）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，對決24歲澳洲業餘冠軍球員Petar Jovic，雖然首輪就遭淘汰，仍掀起全球關注。其中，周杰倫開賽前丟在地上的墨鏡也意外引發討論。

周杰倫配戴的墨鏡引發討論。（圖／翻攝自IG＠australianopen）

周杰倫昨（14）日戴著帥氣墨鏡霸氣登場，站上球場後，他隨即摘下眼鏡往場邊一丟，短短幾秒畫面不僅成為轉播亮點，他所配戴的墨鏡款式隨即也在各大論壇被截圖轉發。據悉，周杰倫後來有將墨鏡撿回，不過最後卻大方轉送給場邊一名小女孩，讓對方和家人又驚又喜，現場歡呼聲四起，小女孩的興奮之情完全藏不住。

周杰倫在對戰開打前甩出的墨鏡被特寫。（圖／翻攝自IG＠australianopen）

事實上，該副墨鏡來自韓國潮流眼鏡品牌Gentle Monster，周杰倫配戴的款式為品牌經典窄版橢圓設計，主打低調無Logo、貼眼線條與厚實鏡框風格，價格約台幣近萬元。周杰倫此次登上賽事，球拍都沒揮動就輸掉比賽，被網友狠虧「開球嘉賓」，不過他本人風度十足，事後也在社群自嘲：「我在場邊能做的就是幫大家簽名了。」

