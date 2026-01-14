周杰倫澳網「被秒殺」 沒機會揮拍！無緣對決球王

台灣歌手周杰倫1月14日參加澳網公開賽的慈善賽。路透社



天王周杰倫近年熱衷打網球，今（1/14）日終於圓夢登上澳洲網球公開賽，受邀參加賽史首度舉辦的趣味表演賽「一分大滿貫」，比賽在台灣時間下午4點半開打，周杰倫對上24歲澳洲業餘好手Petar Jovic，對方擔任過許多知名球星的陪練員，他毫無揮拍機會，首輪就被秒殺。

「一分大滿貫」採取單淘汰制，每場比賽僅以一球定勝負，賽前透過猜拳決定發球權；依照規則，業餘選手可有兩次發球機會，職業選手則僅有一次。周杰倫賽前猜拳落敗，發球權由約維奇取得，對方隨即以犀利的對角發球搶分，周杰倫未能成功回擊，首輪就被淘汰、無緣晉級，確定無法對上俄羅斯前世界球王Daniil Medvedev。

比賽現場氣氛熱烈，周杰倫登場時身穿黑色T恤與短褲，並配戴黑色墨鏡亮相，瞬間引發全場尖叫；主播還特別介紹他是來自台灣的歌手，直呼「周杰倫也來參賽了」，周董隨後帥氣摘下墨鏡，還將墨鏡拋向觀眾席，讓幸運球迷收下紀念品。雖然對手的強勢發球讓他來不及反應，賽後仍大方鼓掌致意，展現風度。

本屆「一分大滿貫」為澳網首創，共有職業與業餘選手合計48人抽籤對決，最終連闖五關的冠軍可獨得100萬澳幣獎金。除了周董之外，台灣女將葛藍喬安娜也參與此次賽事，順利在女子組晉級，為台灣爭光。賽場上頂尖球星雲集，包括前球后Iga Swiatek、美國名將Coco Gauff，以及日美混血好手大坂直美等，讓這項新賽制備受關注。

值得一提的是，大會賽前公布的籤表中，周杰倫名字後方的國籍被標示為「CHN」（中國），而非台灣選手在國際賽事常見的「TPE」（中華台北），引發場外熱烈討論，被質疑帶有政治意味；不過也有人認為，「一分大滿貫」屬於表演與趣味性質賽事，並非正式國際代表賽，相關標示並不影響比賽進行。

