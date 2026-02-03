周杰倫澳網「退役」！幽默宣告轉換跑道 粉絲期待新專輯

華語樂壇天王周杰倫近日攜妻昆凌現身墨爾本，參加澳網特別活動「一分大滿貫」，以「網球選手」的身份跨界亮相。隨著澳網落幕，周杰倫也在社群平台幽默宣布「換跑道」，表示將回歸音樂世界，令粉絲們期待不已。

回顧此次澳網之旅，周杰倫在場邊見證22歲西班牙小將艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）擊敗喬科維奇（Novak Djokovic），成為史上最年輕完成「生涯全滿貫」的球員。還受邀參加趣味性質的「一分大滿貫」表演賽，雖然賽前與艾卡拉斯互動愉快，但正式比賽中因猜拳輸掉發球權，隨即被對手一記ACE球秒殺，讓周杰倫自嘲「連球都沒碰到」。然而，他在現場為大量球迷簽名，展現親和力與天王風範。

周杰倫在Instagram限時動態中分享與昆凌及澳網主席提列（Craig Tiley）的合照，並打趣寫道：「網球賽季結束，哥這個網球選手的身份，要換到F1的跑道了...不不不，是該回到音樂的世界了。」隨後，他又曬出窗外綠意盎然的工作環境照片，透露新專輯已進入「開工模式」，並感嘆「在這種地方工作可以接受」。

