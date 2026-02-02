周杰倫澳網「退役」！親口預告轉換跑道 回歸音樂「開工照」曝光

娛樂中心／程正邦報導

華語樂壇天王周杰倫近期攜手妻子昆凌現身墨爾本，不僅跨界以「網球選手」身分參加澳網特別活動「一分大滿貫」（One Point Slam），更在場邊目睹了歷史性的一刻。隨著澳網落幕，周杰倫也正式宣布「換跑道」，幽默預告下一步動向，讓期待新作品的粉絲集體沸騰。

周杰倫澳分享「開工」照片，寫道「在這種地方工作可以接受」。（圖／翻攝IG＠jaychou）

見證「最年輕全滿貫」誕生 周董幽默告別球場

2026 年澳網男單決賽於昨日（1日）熱血開打，22 歲的西班牙小將艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）歷經四盤大戰，擊敗傳奇老將喬科維奇（Novak Djokovic），締造史上最年輕完成「生涯全滿貫」的壯舉。

周杰倫全程在場邊見證這場新舊世代的交替，賽後他在 IG 限動分享與昆凌及澳網主席提列（Craig Tiley）的合照，並打趣寫下：「網球賽季結束，哥這個網球選手的身分，要換到 F1 的跑道了...不不不，是該回到音樂的世界了。」

這番「回歸宣言」宣告他已卸下短暫的網球員身分，正式投入音樂本業。今日他更曬出窗外一片綠意的工作環境照，感嘆「在這種地方工作可以接受」，顯示新專輯的進度已進入「開工」模式。

周杰倫和陳奕迅、王俊凱聚餐，表示「有人可以聊音樂真好」。（圖／翻攝IG＠jaychou）

巨星跨界火鍋局！陳奕迅、王俊凱墨爾本同框

除了觀賽，周杰倫在墨爾本的私人行程也極具話題。他在社群曬出與金曲歌王 陳奕迅（Eason） 以及中國當紅偶像王俊凱的火鍋聚餐照。王俊凱作為周董的「頭號迷弟」，已連續 11 年為偶像卡點慶生，這次兩代巨星與陳奕迅跨時空同框，周杰倫開心直呼：「有人可以聊聊音樂真好！」這場華語樂壇的夢幻聯動，也讓外界瘋傳是否有機會在音樂上進行合作。

周杰倫參加澳網「一分大滿貫」連球都沒碰到，笑翻粉絲。（圖／翻攝 YouTube＠Australian Open）

「一分大滿貫」驚奇之旅：連球都沒碰到？

回顧周杰倫此次澳網之旅，他受邀參加趣味性質的「一分大滿貫」表演賽。賽前他雖與世界球王艾卡拉斯愉快互動，但正式上場對陣澳洲業餘冠軍 Petar Jovic 時，卻因猜拳輸掉發球權，隨後遭對方一記 ACE 球秒殺。他事後自嘲「連球都沒碰到」，但親民的他仍在現場為大量球迷簽名，展現天王風範。

