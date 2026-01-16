周杰倫澳網5秒慘敗！費德勒當場爆笑「你怎麼沒反應」

華語歌壇天王周杰倫14日首度以業餘球員身分登上澳洲網球公開賽賽場，參加本屆新推出的「一分大滿貫」挑戰賽。原本信心滿滿的周杰倫賽前表示，若拿到獎金將全數捐出，不料比賽結果令人意外。

周杰倫在首輪對上24歲澳洲業餘冠軍網球員喬約齊（Petar Jovic），因猜拳猜輸錯失發球權，由對方先發球。比賽開始後，對手發出一記強勁的ACE球，周杰倫反應不及，連球都沒能碰到就被直接淘汰，整場比賽僅維持約5秒便宣告結束。賽後周杰倫苦笑表示，如果可以選擇，他會選擇發球，因為至少可以碰到球。

隔日，周杰倫與太太昆凌進場觀賽時，在後台巧遇瑞士網球傳奇費德勒（Roger Federer）。兩人熱絡寒暄，當周杰倫正要分享參賽經過時，費德勒搶先笑著表示已經看到那記ACE球，還以為周杰倫當時已經準備好要反手回擊，沒想到他完全沒有反應。

面對費德勒的調侃，周杰倫苦笑回應自己根本來不及碰到球，並表示明年會再來挑戰。周杰倫還幽默提議兩人可以組隊打雙打，雙方隨後用手機自拍留念。

這段23秒的互動影片被澳網官方錄下並上傳社群媒體，標註「周杰倫－費德勒打雙打？」引發網友熱烈討論。周杰倫事後也在Instagram轉發影片，寫下「好糗！竟然被Roger看到昨天的Ace」。網友紛紛留言「王見王」、「靠可愛閃耀澳網也算一種勝利」、「下次先學會剪刀石頭布」等趣味回應。

儘管周杰倫的澳網首秀以失敗收場，但他帶動的話題性十足，他也自嘲表示，現在能做的就是幫大家簽名了。這次經歷雖然尷尬，卻成為澳網賽場上的有趣插曲。

