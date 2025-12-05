周杰倫為F4寫歌內幕曝光！阿信揭他「閃電般」驚人實力

周杰倫（中）與言承旭、吳建豪、周渝民、阿信合唱〈恆星不忘Forever Forever〉。翻攝jaychou IG

宇宙級最強陣容合體！周杰倫（周董）、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信空前的傳奇合唱全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉在今（5日）全球同步數位上線。這首歌由周杰倫作曲、五月天阿信作詞，回想創作過程，阿信透露周董超強創作實力，如同「閃電般」3天就寫好這首神曲！

原來，早在五月天大巨蛋演唱會前一個月，阿信就向周杰倫邀歌，周杰倫回：「不錯喔！」但轉眼大巨蛋唱完歌還沒收到曲子，盼啊盼地，到了9月，阿信再傳訊問周杰倫，周杰倫反出考題要阿信先寫詞，阿信說：「杰倫知道我詞會卡很久，想說緩兵之計，沒想到我真的寫好了，我一把詞給他，他就像閃電般三天就寫好了。」完成這首堪稱史上最強聯手的新曲〈恆星不忘Forever Forever〉。

周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民與五月天阿信合唱〈恆星不忘Forever Forever〉。相信音樂提供

〈恆星不忘Forever Forever〉由周杰倫作曲、五月天阿信作詞，世紀級兩強聯手打造，言承旭、吳建豪、周渝民相隔多年再次攜手合作，加上天王周杰倫、天團五月天的阿信助陣，5個人唱得開心、玩得盡興，也從中獲得滿滿感動。



