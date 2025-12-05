周杰倫無預警宣布喜訊！驚喜合體五月天阿信、F3 訊息邀約一口答應

記者鄭尹翔／台北報導

宇宙級最強恆星陣容夢幻合體！華語樂壇迎來前所未有、無法複製的歷史性一刻！周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信空前的傳奇合唱全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉在5日下午17:00全球同步數位上線。〈恆星不忘Forever Forever〉由周杰倫作曲、五月天阿信作詞，世紀級兩強聯手，攜手寫下前所未見的傳奇新篇章，打造「F✦ FOREVER」永恆之曲〈恆星不忘Forever Forever〉。這首歌是一眼瞬間的默契，是信念裡成長的樂章，更是一種曾經並肩成長、彼此照亮、跨越二十多年仍能在同一片夜空相遇的默契。

周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信神級合唱新曲〈恆星不忘Forever Forever〉。（圖／相信音樂提供）

〈恆星不忘Forever Forever〉是一種信念，也是成長的淬煉，無論你走到哪 ，也要在同一片天空下發光。言承旭、吳建豪、周渝民在戲劇、電影、音樂各有一片天的三人，多年後三人再次在樂壇攜手合作，又有周杰倫、五月天阿信助陣，五人唱得開心，也玩得盡興，也從中獲得感動。吳建豪說：「這首歌的旋律和歌詞，很打動我整個人的靈魂。」包容年輕的自己，允許一切的發生，把最好的人事物留在身邊，言承旭回想到過去的自己，他說：「因為經歷過很多事，經過了成長和包容，以前故事都會在心裡面流動著，大家現在還能再一起，很珍惜這樣緣份。其實就像阿信把我們聚在一起，很開心，並把能量散發出去。」周渝民感觸極深地說：「非常珍惜與我們共同成長、一路相伴的歌迷朋友們，是我們生命中最珍貴最美好的回憶，獻上〈恆星不忘Forever Forever〉，永永遠遠！重回最好的時光，永恆回憶就像恆星不忘。」

早在五月天大巨蛋演唱會前一個月，五月天阿信就向周杰倫邀歌，周杰倫回：「不錯喔！」但轉眼大巨蛋唱完歌還沒收到歌曲，盼啊盼啊，到了9月，阿信再傳訊問周杰倫，周杰倫反出考題要阿信先寫詞，阿信說：「周杰倫知道我詞會卡很久，想說緩兵之計，沒想到我真的寫好了，我一把詞給他，他就像閃電般三天就寫好了。」完成這首堪稱史上最強聯手的新曲〈恆星不忘Forever Forever〉。

跨越青春、記憶的宇宙級集結，周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信五道閃耀光芒，穿透黑夜，綻放〈恆星不忘Forever Forever〉，這一刻，超越所有紀錄，新的篇章，現在開啟！〈恆星不忘Forever Forever〉在5日下午17:00全球同步數位上架。

