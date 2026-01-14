周杰倫爭戰澳網首輪遭淘汰！ 戴太陽眼鏡帥氣登場全場嗨翻

周杰倫日前宣布將參與澳洲網球公開賽的「一分大滿貫」賽事，冠軍可以拿到100萬美金，他也放話如果真的全贏將會把獎金全數捐出，但他也謙虛表示，因為賽事進行很快，希望能夠摸到球就好。周杰倫首輪的對手是24歲的業餘冠軍彼得約維奇（Petar Jovic）。

「一分大滿貫」的賽事將由素人球員對決專業球員，發球權則由剪刀、石頭、布決定。周杰倫身穿黑衣、黑褲並戴上墨鏡帥氣站上澳洲網球公開賽的球場，獲得全場的掌聲加尖叫，由彼得約維奇先行發球，一發球就把周杰倫震懾住，周杰倫還盯著球，還來不及動作，球就已經通過他身邊，但周杰倫看起來還是很開心，感覺得出來他很享受站在球場的時光。

周杰倫跟球王艾卡拉茲聊得很開心。（圖／翻攝IG）

而澳洲網球公開賽的IG，也曝光艾卡拉茲跟周杰倫在後台碰到的影片，兩人聊得很開心，看起來關係很不錯，周杰倫還拿起參賽證跟艾卡拉茲炫耀。球評也介紹周杰倫是台灣人，是一個歌手、並稱讚他球打得不錯。官方介紹也寫著周杰倫是華語樂壇之王，以及《青蜂俠》裡「KATO」的飾演者。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導