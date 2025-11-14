周杰倫牽手昆凌追極光 甜蜜卡點藏「一生一世」閃爆全網
【緯來新聞網】天王周杰倫昨（13）日與妻子昆凌透過社群平台分享兩人共賞極光的浪漫瞬間，再度閃瞎粉絲。昆凌在小紅書與Instagram限時動態上發布牽手合照，背景是極光夜色，還特意挑在13點14分貼文，象徵「一生一世」，讓一票網友留言直呼「羨慕！」、「好幸福」。
周杰倫牽手昆凌追極光。（圖／翻攝IG、小紅書）
從曝光的照片可以看到，兩人站在流星劃過的星空下，周杰倫發文寫下：「這次看到的流星尾巴好長好長，拖著一串串的願望。」將這段旅程點綴得詩意又充滿情感。他所形容的流星與粉紅色極光交錯的畫面，讓不少粉絲直呼「像電影場景一樣浪漫」。
昆凌同樣難掩興奮情緒，在澳洲留言：「追極光成功啦！還順便收穫一些小流星！」夫妻倆同步在社群打卡，留下影像與文字紀錄，甜蜜互動被粉絲讚為「最佳夫妻檔」。其中13點14分發文的巧思，也被粉絲解讀為兩人刻意安排的愛情暗號。
自結婚以來，周杰倫與昆凌已育有3名子女，感情始終穩定，時常透過家庭旅行或公開場合展現彼此支持與關懷。去年底，昆凌曾讚賞丈夫在台北大巨蛋4場演唱會的表現，如今兩人在南半球天幕下共同見證流星極光，再度詮釋何謂「真愛」。粉絲留言區也湧入祝福：「真的太美了！」、「請你們永遠這樣幸福下去！」
