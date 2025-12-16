周杰倫牽3歲女兒小手彈琴！ 最後一個音彈下去「睜大眼拍拍手」父愛爆棚

周杰倫牽著Jacinda的手彈下最後一個音，隨後睜大眼為女兒拍拍手。（翻攝周杰倫IG）

天王周杰倫與妻子昆凌育有2女1子──10歲的大女兒Hathaway、8歲兒子Romeo、以及3歲小女兒Jacinda。耶誕節將至，他15日在社群網站分享牽著Jacinda小手彈鋼琴的影片，最後一個音彈下去，馬上為女兒拍拍手，父愛滿滿。

周杰倫在IG分享一支影片，可見他穿棕色襯衫外套，坐在家裡鋼琴前彈奏經典耶誕歌曲〈Have Yourself a Merry Little Christmas〉，Jacinda穿著灰色上衣、黑色紅點裙子，站在鋼琴旁邊專心聽爸爸演奏，雖然她背對鏡頭，但QQ的頭髮上綁了小蝴蝶結，相當可愛。

周杰倫一邊彈琴，時不時跟孩子對望，彈到結尾時，還牽起Jacinda的小手彈下最後一個音，接著睜大眼睛和嘴巴，為女兒拍拍手，溫馨有愛。

周杰倫彈琴，Jacinda站在旁邊看，模樣可愛。（翻攝周杰倫IG）

許多網友看了直呼，「最幸福的小粉絲」「真的前世小情人」「好溫馨的畫面」「小女兒光看背影就知道滿眼都是把拔，然後杰倫你最後的小表情也太可愛了吧」「哥看女兒的眼神也太溫柔了吧」「哥彈的歌很好聽，Jacinda在說爸爸真帥 」「慈父倫，整個溶化的樣子都太明顯了」。還有粉絲敲碗，「杰倫應該出一張純演奏專輯 好好聽好療癒」「杰倫哥，這次新歌有小女兒嗎」。

