周杰倫率4分身「送外賣」 畫面曝光網噴飯：做夢都在笑

周杰倫代言中國外送平台，廠商找來4名分身拍宣傳影片製造話題。翻攝電商行業微博

中國外送平台「美團」宣布請來華語天王周杰倫擔任品牌代言人，近日推出創意十足的宣傳影片。影片中罕見出現「四位周杰倫」震撼畫面，引發網友熱烈討論。仔細一看，這四人其實都是周杰倫的「分身」，分別被命名為雍杰倫、卷倫、魔都杰倫與粥餅倫，畫面逗趣，讓不少網友直呼「真假難辨」。

宣布影片中，四位分身不僅神情酷似、氣場全開，最後更來個大合體，齊聲高喊「你的外賣，倫家來送喲～」，荒謬又洗腦的橋段瞬間戳中笑點。雖然從細節仍能看出並非本尊，但從外型、髮型到神態都下足功夫，乍看之下相似度高達八分，也讓影片在網路上迅速瘋傳，短時間內衝上熱搜排行榜。

美團此次成功請到周杰倫坐鎮代言，網友笑稱「這操作做夢都會笑醒」。身為華語樂壇指標性人物，周杰倫即使出道多年，依舊具備驚人號召力，不少粉絲感動表示「青春回來了」。

據了解，美團此次主打「1＋4」創意策略，由周杰倫本尊領軍，再搭配四位外型或風格神似周董的素人，透過真假交錯的方式製造話題。其中，「雍杰倫」以高度相似的側臉輪廓吸引目光；「卷倫」則完美複製周杰倫早期經典捲髮造型；「魔都杰倫」曾因送餐時高唱〈七里香〉在網路爆紅；而「粥餅倫」則是雞蛋灌餅界小有名氣的周董模仿者，各自擁有不同背景與粉絲基礎。

周杰倫代言中國外送平台。翻攝電商行業微博

四位分身不僅外型吸睛，連口號設計也充滿巧思，「你的外賣，倫家來送喲」一句話瞬間勾起集體回憶殺。許多網友感嘆，周杰倫早已不只是歌手，更代表一整個世代的青春印記，「誰不是聽周董的歌長大」？讓這波代言宣傳成功跨越年齡層，引起高度共鳴。



