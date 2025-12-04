周杰倫現身代言場合「中空裝曬胸肌」帥翻 還當場自爆「好消息」

即時中心／徐子為、黃彥翔報導



重量級華語歌星周杰倫受邀擔任時尚品牌DIOR全球代言人，今（4）日出席DIOR台北101旗艦店節慶酒會，竟以一身「中空西裝外套」亮相，他在活動尾聲壓軸登場，一現身就引爆現場陣陣尖叫聲，歌迷紛紛高喊「杰倫好帥」、「杰倫好瘦」。





談到未來計畫，周董鬆口，會買些禮物送給家人朋友。至於給歌迷朋友的「禮物」，他自爆會出「新專輯」，他當場表示「新專輯我覺得要快，講很久，現在演唱會告一段落，明（2026）年一定要出來，明年3、4月好不好？」



現場歌迷還進一步追問演唱會期程，讓周杰倫當場苦笑說「再晚一點」。



另外，周杰倫也笑著介紹自己的穿搭，稱身上外套確實蠻獨特的，還建議歌迷這套穿搭「如果比較害羞的朋友，裡面可以加黑色T恤，但是因為我看走秀的模特兒沒穿，所以我也只好沒有穿」，讓粉絲狂喊「好帥」、「胸肌好看」、「不錯喔」。





