周杰倫現身林書豪退役典禮 自爆當路人為球迷幫拍照

台裔球星林書豪（Jeremy Lin）的「7 號」球衣退休儀式昨（28日）在新莊體育館舉行，好友周杰倫驚喜現身，還爆料曾在海外當路人幫林書豪和球迷拍照，’讓林書豪聞言覺得超害羞。

林書豪曾說，決定退休最重要的原因就是「不希望我的小孩因為我的工作，而感覺我一直不在身邊」，他兒子已經滿周歲，非常黏爸爸。昨在儀式正式開始前，林書豪被問及退休後是否還會練周杰倫的歌，他開玩笑地吐槽：「不唱了，他自己唱那麼快，我感覺他自己都不懂他的歌詞。」話音剛落，現場突然傳出周杰倫的聲音大喊：「欸！」隨後天王本人驚喜現身。林書豪見狀隨即幽默回應：「保安在哪裡？這是誰啊？」哥兒們互動超級隨興。

林書豪對於好友的現身感到既驚又喜，並透露周杰倫先前還騙他說今晚有事來不了。周杰倫表示自己跟林書豪認識太久，垃圾話很多，還問現場球迷想不想聽？接著他自己又說：「算了算了，其實講真的，跟Jeremy認識這麼久，已經太熟了，有時候會忘記我竟然認識一個傳奇人物欸。」

周杰倫說，兩人常會私下旅行，曾有外國小朋友問他「那是Jeremy嗎」，他調皮的說「對!就是Jeremy!快去找他拍照」，甚至還充當攝影師幫忙合影。他最後也正經地說，在這個大日子，還是要正式向這位傳奇致敬，並號召全場觀眾為林書豪送上熱烈掌聲。

