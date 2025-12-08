周杰倫現身101「賈永婕親自迎接」被直擊合照擺臭臉！背後原因曝光了

記者趙浩雲／台北報導

DIOR台北101旗艦店4日晚間舉辦節慶酒會，品牌全球代言人周杰倫特地現身站台，吸引不少粉絲和貴賓關注。台北101董事長賈永婕親自迎接周杰倫，兩人合照的畫面也成為全場焦點。

賈永婕稍後在社群貼出合照，開心寫下：「噢耶！周董與賈董！周董與最強101團隊！熱烈歡迎周董來台北101，真是帥翻了！」照片中她露出燦爛笑容，周杰倫則以招牌酷帥表情入鏡。

周杰倫表示，新專輯預計在明年三四月會發行。（圖／SNG小組 杜志明攝影）

不少網友看到照片後忍不住開玩笑：「為什麼周董看起來不是很開心？是穿太少會冷嗎？」對此賈永婕親自回覆：「他是裝酷帥。」幽默互動也讓貼文討論度更高。

