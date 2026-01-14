周杰倫球場上「1瀟灑動作」成焦點 網虧：真的很愛耍帥

周杰倫帥氣戴墨鏡上場。（圖／達志影像／Shutterstock）

天王周杰倫再度成為話題焦點，今（14日）他現身球場參與比賽，以球員身分參加澳洲網球公開賽「一分大滿貫（One Point Slam）」，一登場就自帶巨星氣場，尤其一個「丟墨鏡」的帥氣動作，瞬間引爆網友熱議。

周杰倫戴著墨鏡上場，不少網友好奇他如何看得清楚球？只見他在就定位前，迅速摘下臉上的墨鏡，毫不猶豫地往場邊方向用力一甩，動作瀟灑一氣呵成，彷彿電影動作般帥氣十足，讓現場與線上觀眾全被迷倒。短短幾秒鐘的「甩墨鏡」動作，也立刻掀起討論，粉絲開玩笑虧他：「連比賽都不忘耍帥」、「真的很愛耍帥耶！」

這場比賽中，周杰倫對上24歲澳洲陪練員約維奇（Petar Jovic），由於賽制採用猜拳決定發球權，結果周杰倫不幸猜輸，只能把發球權交到對手手中，最終戰況急轉直下，周杰倫甚至來不及反應、連球都還沒碰到，就被對手得分，周杰倫無緣晉級，讓現場傳出一陣惋惜聲。

賽後，周杰倫也展現一貫幽默本色，隨即透過IG限動分享心情，自嘲表示：「果然被我料到，連球都沒碰到，我在場邊能做的，就是幫大家簽名了」，他還笑說：「以後除了練球，還要練剪刀石頭布，贏的選發球」，逗樂大批粉絲。

儘管止步賽場，周杰倫的人氣絲毫不減，場邊聚集大批粉絲高舉手牌為他加油，他也立刻開啟寵粉模式，走向場邊替大家簽名，可見不少粉絲將鞋子、帽子等物品用繩子吊進場內，只為讓周杰倫親筆簽名，場面相當熱鬧。

許多網友紛紛湧入周杰倫的貼文留言力挺：「聽到現場的歡呼聲，真的就嚇死人了～哥真的很具有影響力～好愛哥喔！每次都給我們驚喜！還幫現場的歌迷簽名！真的很疼歌迷」、「沒關係，站上場就已經贏了，繼續加油，哥今天太帥了」、「球沒贏但是臉蛋贏了呀，這麼帥」，直呼周杰倫就算沒贏球，帥度與魅力依舊滿分。

