周杰倫生日重現「冰塊肌」 劉畊宏嘴甜祝福：明年一定打到球

劉畊宏（左）為周董生日獻上祝福。翻攝willliu107 IG

天王周杰倫（周董）昨（18日）迎接47歲生日，粉絲及圈內友人祝福紛紛湧入社群，其中，多年好友劉畊宏也獻上祝賀，還不忘幽默調侃好友：「明年一定打到球！」一句玩笑話盡顯兩人深厚的兄弟情誼。

周董日前現身澳洲網球公開賽相關活動「一分大滿貫」，卻可惜未能成功揮到球就遭淘汰，劉畊宏也相當關注好友近況，祝福希望周董「明年一定打到球」。除了網球話題，劉畊宏也分享兩人過往一同上節目、健身的點滴回憶，並翻出周杰倫曾練出驚人「冰塊肌」的舊照，讓粉絲再次見證周董巔峰時期的健身成果。

周杰倫過去健身曾練出冰塊肌。翻攝willliu107 IG

劉畊宏感性寫下長文，表示：「杰倫，祝你生日快樂！感覺一轉眼，我們之間的故事都成了一段段回憶了。」他回憶起年輕時兩人在公司熬夜創作的日子，直言那些畫面至今仍歷歷在目，字裡行間流露出多年並肩打拚的深厚情誼。

最後，劉畊宏也不忘向周杰倫一家送上滿滿祝福，期盼他與老婆昆凌及孩子們能夠「永遠健康、幸福、喜樂、平安」，更嘴甜加碼祝賀：「願你一練球就漲球，一健身就長肌肉，一唱歌就很好聽，一開演唱會就爆滿，一寫歌就寫完一張專輯，一球致勝，明年一定打到球。」溫暖又逗趣的祝福，讓不少網友直呼兄弟情深。

劉畊宏（右）為周董生日獻上祝福。翻攝willliu107 IG



