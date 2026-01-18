周杰倫生日！劉畊宏祝福明年一定打到球 粉絲留言炸鍋了

記者鄭尹翔／台北報導

「周董」周杰倫今（18日）迎來47歲生日，圈內外湧入滿滿祝福，其中多年好友劉畊宏也不缺席，不僅獻上真摯生日祝賀，更幽默調侃好友，笑說：「明年一定打到球！」一句話立刻引發粉絲熱議，兄弟情誼展露無遺。

周杰倫、劉畊宏是多年好友。（圖／翻攝自IG）

劉畊宏感性表示：「杰倫，祝你生日快樂！感覺一轉眼，我們之間的故事都成了一段段回憶。」他回憶起兩人年輕時在公司熬夜創作的畫面，直言至今仍歷歷在目，兄弟情深令人動容。

最後，劉畊宏也不忘向周杰倫一家送上祝福，期盼他與老婆昆凌及孩子們能夠「永遠健康、幸福、喜樂、平安」，並嘴甜加碼祝賀：「願你一練球就漲球，一健身就長肌肉，一唱歌就很好聽，一開演唱會就爆滿，一寫歌就寫完一張專輯，一球致勝，明年一定打到球。」

日前周杰倫現身澳洲網球公開賽相關活動「一分大滿貫」，卻可惜未能成功揮到球就遭淘汰，劉畊宏因此抓住機會開玩笑祝福，希望周董明年能成功「擊中目標」。除了網球話題，劉畊宏也在社群分享兩人過往一同上節目、健身的點滴回憶，並翻出周杰倫曾練出驚人「冰塊肌」的舊照，讓粉絲再度見證周董巔峰時期的健身成果。

