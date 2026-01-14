周杰倫登澳網參賽「一分大滿貫」 下午4點半轉播這裡看

華語樂壇天王周杰倫今年現身澳洲網球公開賽，參與特別表演賽「一分大滿貫」。（圖片取自周杰倫IG）





華語樂壇天王周杰倫今年現身澳洲網球公開賽，參與特別表演賽「一分大滿貫」，並在賽前表示，若奪冠將把獎金全數捐出回饋公益。該賽事預計於台灣時間今（14日）下午4點30分開打，將由愛爾達電視與博斯運動台同步轉播。

「一分大滿貫」以非一般正式比賽賽制進行，全程採「一球決勝」定勝負。本屆共有48人參與，參賽名單由24名職業網球選手，搭配24名業餘選手與知名人士組成。對戰過程不設多局計分，每一球即決定勝負，勝者晉級、敗者出局，比賽節奏相當緊湊。

比賽前，選手須先透過猜拳決定發球權或場地。考量選手背景差異，賽制也作出區別，業餘選手可進行兩次發球，而職業選手僅限一次，平衡競爭條件。

今年職業選手陣容星光熠熠，包括世界排名第一的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與日本名將大坂直美等人。賽事冠軍可獲得100萬美元獎金（約新台幣3000萬元），周杰倫則說，若成功奪冠，將全數捐出獎金投入公益。

