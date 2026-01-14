周杰倫登澳網「一分大滿貫」今出賽 國籍別竟列「CHN」

華語天王周杰倫今年登上澳洲網球公開賽，參加「一分大滿貫」賽，比賽將於台灣時間今天(14日)下午開打，而根據官方公布的籤表，周杰倫首輪抽中對上澳洲選手，但令人意外的是，周杰倫括弧後面的國籍竟列為「CHN」(中國)而非與另一位同樣出賽的台灣女將葛蘭喬安娜一樣列「TPE」，引發外界熱議。

澳洲網球公開賽(Australian Open)今天下午舉辦趣味賽事「一分大滿貫（1-Point Slam）」，每一場比賽，僅由「一分」決定生死，但冠軍將獨得100萬澳幣(相當新台幣2100萬)的高額獎金，今年包括球王辛納(Jannik Sinner)、艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)、大阪直美等知名球星都有參加。

今年台灣華語流行音樂天王周杰倫(Jay Chou)也以球員身分參加這項「一分大滿貫」的賽事，並將在台灣時間今天下午4點開打。不過稍早官方籤表出爐，周杰倫首輪對上24歲的澳洲陪練員約維奇(Petar Jovic)，如果贏球，就將遇到「前球王」梅德維夫(Daniil Medvedev)。

但受到外界關注的是周杰倫在籤表上姓名後方的括號當中的國籍代號，周杰倫的括弧中標註的是CHN(中國)，不過仔細再看台灣另一位參賽女將葛藍喬安娜(Joanna Garland )，她的國籍就被標是「TPE」(中華台北)，為何有此差異引發外界議論。

今年「一分大滿貫」參賽選手包含艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)、斯威雅蒂(Iga Swiatek)、辛納(Jannik Sinner)、高夫(Coco Gauff)、梅迪維夫(Daniil Medvedev)、大阪直美、鮑里尼(Jasmine Paolini)、奧格-阿里辛(Felix Auger-Aliassime)、基爾喬斯(Nick Kyrgios)等24名職業球員，以及8名洲際冠軍、8名資格賽突圍球員、8名受邀嘉賓等外卡球員，共計48名選手比賽。



澳洲網球公開賽14日舉辦「一分大滿貫」比賽，台灣另一位參賽女將葛藍喬安娜(Joanna Garland )國籍標註是「TPE」(中華台北)。(澳網官網)