周杰倫今年登上澳洲網球公開賽，以球員身分參加「一分大滿貫」賽，比賽將於台灣時間今（14）天下午4點半開打。然而，根據澳網官方釋出的籤表，周杰倫首輪抽中對上一名24歲澳洲陪練員約維奇（Petar Jovic），但周的國籍被列為「CHN」（中國），而非台籍選手在國際體育賽事慣用的「TPE」（台灣）。





對比同樣參賽的台籍女將葛藍喬安娜（Joanna Garland），其國籍欄位明確標示為「TPE」（台灣），但周杰倫就被列為「CHN」（中國）。



此消息一出，馬上引起網友熱議，有人推測，由於「一分大滿貫」賽是屬趣味性質，也可能因周杰倫是以「名人嘉賓」而非「職業註冊球員」身分受邀，主辦方並未依照國際奧會模式處理，但也讓這場體育賽事染上政治話題。

快新聞／周杰倫登澳網一球大滿貫 國籍列「CHN」中國而非台灣引熱議

根據澳網官方釋出的籤表，周杰倫首輪抽中對上一名24歲澳洲陪練員約維奇（Petar Jovic），周的國籍被列為「CHN」（中國）。（圖／民視新聞翻攝）













