周杰倫登澳網 網酸「僵直性脊椎炎」能打球？ 病友揭真相

周杰倫受邀參加本屆澳洲網球公開賽「1分大滿貫」比賽，遭到網友質疑。（圖／翻攝自周杰倫 IG）





澳洲網球公開賽（Australian Open）官方近日正式宣布，周杰倫將受邀參加本屆「1分大滿貫」比賽，於今（14）日登上舞台，他也霸氣宣告若贏得勝利，獎金將全數捐出。不過消息曝光後，有網友想到他長年飽受「僵直性脊椎炎」所苦的病史，紛紛表示質疑，甚至有病友驚呼：哪治的介紹一下。

周杰倫18歲時確診罹患僵直性脊椎炎，過去曾多次因病痛發作而被迫取消公開行程，還傳出在演出前必須一次吞下多達12顆止痛藥，才能勉強站上舞台，嚴重時甚至痛到「坐著睡整晚」，且行動不便，連從床邊走到門口都得花上將近10分鐘。

如今的周杰倫不僅在世界巡迴演唱會中載歌載舞，還能跨海挑戰澳洲網球公開賽，讓不少病友看了又震驚又羨慕，直呼「哥們僵直性脊椎炎哪治的介紹一下」、「演唱會開那麼多場，我是覺得他醫生很厲害」，更有人指出，「只要是在穩定控制期間，沒有發病疼痛，跟正常人沒有不一樣，更何況他已經有錢到，可以無限的施打『生物製劑』，有規律的運動，也能穩定病情」。

僵直性脊椎炎再成網友焦點

許多網友紛紛質疑表示，「逃兵藉口啦」、「他不是說自己是漸凍人，可以打網球喔」、「不能當兵，但可以參加職業網球公開賽？」、「所以可以當兵！！？」、「看這協調性！原來打網球可以治療僵直性脊椎炎喔」、「原來身體健康到可以打網球比賽」、「說好的脊椎僵直炎...」、「僵直性脊椎炎，藝人真的是很神奇的行業」、「脊椎看起來比一般人都還要健康」。

不過也有不少病友出面解釋道，「病友經過，游泳！我20幾歲每天凌晨下背痛醒坐著睡覺，確診僵直性肌椎炎後，每天游泳（蛙式）游了兩年，搭配藥物治療，到現在20幾年不再復發。」、「我健身四個月，目前沒什麼發作過！」、「同為病友，醫生是建議我要規律運動，然後不要久坐或久站，應該就是不要維持同意姿勢太久的意思，我個人是會痛就吃止痛藥，我20而已，偶爾會痛但不常發作，比較容易會酸跟下背無力」、「僵直性脊椎炎就是要多運動不是嗎」、「他應該有去打生物製劑！只要定期施打好像就不會痛，我也是患者！」、「我有時候不小心滑到他影片，可以感覺他走路有點僵硬」。



