周杰倫登澳網1分大滿貫！帥丟墨鏡但沒碰到球 遭對手「秒殺」首輪淘汰

天王周杰倫（周董）近年潛心鑽研網球，終於在今（14）日受邀登上澳洲網球「1分大滿貫」表演賽。球齡僅3年的周董首輪抽籤對手是24歲業餘冠軍約維奇（Petar Jovic），他是不少澳洲球星的陪練員。雙方猜拳爭取發球權時，周董不幸猜輸；更遺憾的是，周董首輪便遭到淘汰，無緣和俄羅斯前世界球王梅迪維夫（Daniil Medvedev）交手。

周杰倫今日受邀參加澳洲網球「1分大滿貫」表演賽，周董戴著墨鏡帥氣登場，下秒便將墨鏡丟往場邊，被粉絲幸運拿到。不料，周董首輪對戰澳洲業餘冠軍網球員約維奇時，對方發出一擊漂亮外角Ace球，周董遺憾落敗；賽後，周董仍展現運動家風範，為對手鼓掌祝福、伸手比讚。

由於只有1分決勝負，周董在參賽前曾笑談自己可能球都沒碰到就出局了，因此若能選擇，會想搶先發球，因為「至少可以碰到球」，沒想到自嘲居然應驗，無緣對決俄羅斯前世界球王梅迪維夫。

