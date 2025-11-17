周杰倫突喊「我受夠了」！ 連發6限動怒這1點：真的把人逼瘋

周杰倫近來在製作新專輯。（翻攝周杰倫IG）

天王周杰倫近來在製作新專輯，同時煩惱尋找錄音室一事。他17日一連在IG發布6則限動，怒揭創作心聲，大嘆：「我覺得有點受夠了，完美主義真的會把人逼瘋！」

下雨天想起童年 質疑：一首歌音軌幾十個誰聽得出來？

一開始，周杰倫分享工作室地板被音源線纏滿的照片，寫下：「看到地上一堆線就煩，一首歌音軌幾十個誰聽得出來？為什麼要這麼認真？在我休息放假的時候。」第2則限動，是他拍下家中毛小孩攤在地上的模樣，無奈說：「然後這隻這麼安逸的躺著。」

第3則限動同樣是愛犬躺在地說，周杰倫直呼，下雨天讓他想起童年，寫道：「下雨又沒球打，讓我想起小時候從窗戶看別人在外面玩，我在練琴，林老師勒。」

周杰倫發出6則限動，怒揭心聲。（翻攝周杰倫IG）

堅持小細節？ 天王嘆：反正也沒有金氏紀錄

第4則限動則是他提到創作心境，搭配陰天的照片，說道：「我覺得有點受夠了，完美主義真的會把人逼瘋，而且我也不算完美主義，只是龜毛。」接著感嘆：「我要放下一些音樂的堅持了，不然光弄一首歌就夠了，堅持一些小地方反正也沒有金氏紀錄，音樂好聽就好了，對吧。」感覺滿滿無奈。

第5則限動則是他轉發化妝師好友杜哥「看花有感」的貼文，周杰倫寫道：「我陪你拍了半天，你寫說看到花在對你打招呼，花在對你笑⋯笑啥小朋友到底？」看來帶有火氣。最後，他轉發F1車手周冠宇穿著PHANTACi X Nike聯名鞋款的照片，低調替自家潮牌宣傳。

