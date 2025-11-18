周杰倫突喊「我受夠了」！連發6限動超怒：真的把人逼瘋

周杰倫17日在社群平台發文，透露因下雨無法打球讓他心情大受影響，更想起童年時期只能在窗邊看著其他小朋友在外玩耍，自己卻得在家練琴的往事，忍不住爆出粗口說「林老師勒」。

這位天王歌手同時曬出錄音室工作照，只見地上佈滿各種設備電線，他直言看到這些線就感到煩躁。周杰倫表示一首歌的音軌多達幾十個，質疑「誰聽得出來」，也自問為何放假休息時還要持續寫歌，「為什麼要這麼認真」。

面對新專輯製作的瓶頸，周杰倫坦承自己有點受夠了完美主義，認為這種堅持真的會把人逼瘋。他進一步解釋，自己其實不算完美主義者，只是過於龜毛。周杰倫表示要放下一些對音樂的執著，否則光是製作一首歌就耗費太多心力，他自問自答地說「音樂好聽就好了，對吧」。

自2012年後，周杰倫發行專輯的頻率逐漸拉長，上一張專輯《最偉大的作品》讓歌迷等了六年才問世。如今又過了三年，新專輯仍在製作階段，這番自白也讓外界了解他面臨的創作壓力。

就在周杰倫為音樂煩惱之際，妻子昆凌則在小紅書分享了兩人的浪漫時刻。她曬出與周杰倫在南半球極光下牽手的背影照片，滿天星空映襯著兩人身影，畫面充滿浪漫氛圍。

昆凌在貼文中寫道「牽手看一場極光，昨晚追極光成功啦，還順便收穫一些小流星，Lucky」。這張照片隨即在網路上引發熱烈討論，粉絲紛紛表示被閃到，直呼畫面宛如偶像劇結尾。

兩人結婚多年來感情始終甜蜜穩定，經常在社群分享旅行合照和生日互動，被網友視為模範夫妻代表。網友們對這次的極光牽手照反應熱烈，有人留言建議周杰倫應該寫一首《極光》來紀念這個浪漫時刻。

