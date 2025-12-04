周杰倫突官宣「新專輯消息」！發行時間點曝光 親揭拖延內幕：不能再晚

記者王培驊／台北報導

DIOR 台北101 旗艦店昨（4）日晚間舉辦節慶酒會，品牌全球代言人周杰倫現身站台，引爆現場大批粉絲圍觀。天王一出場立刻尖叫聲四起，不少粉絲高喊：「杰倫好帥」、「又變瘦了」、「真的好帥」，氣勢依舊不減。

周杰倫上台後先向現場朋友問候：「我要先跟現場的各位朋友打招呼，好久不見的媒體朋友，好 OK 可以開始了。」被問到準備送給歌迷的年末禮物時，他語出驚喜，直接宣布：「送給歌迷朋友的就是我的新專輯準備要來了。」台下立刻掀起更大尖叫，粉絲追問什麼時候推出？周杰倫也笑著回：「快了、再等等。」

談到最新計畫，他也再度鬆口新專輯的時間表，「新專輯我覺得要快，因為已經講很久了，原本說是今年暑假，結果又拖了，所以我覺得明年三四月一定要出來。」明確時程一出，再度引起全場沸騰。

周杰倫表示，新專輯預計在明年三四月會發行。（圖／SNG小組 杜志明攝影）

同場出席的還有林奕嵐、新世代國際小提琴家陳銳與陳庭妮。陳庭妮以青春氣息造型亮相，她分享自己最喜歡聖誕節氛圍：「雖然很冷，但會有幸福的感覺。我們家的聖誕樹很早就架起來了，我覺得家人聚在一起非常重要，大家準備的交換禮物也都已經放在樹下了，匯聚在一起吃個晚餐。」

