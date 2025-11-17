周杰倫突爆粗口！曝專輯卡關內幕：會把人逼瘋 真實心聲全說了

娛樂中心／綜合報導

天王周杰倫在音樂圈發展多年，唱紅不少歌曲，受到許多歌迷喜愛，而他平常也會在社群中分享生活點滴，今（17日）透露因為雨天所以沒辦法打球，讓他不禁想起小時候因為要在家練琴，所以只能在窗戶外看其他小朋友在外頭遊玩的往事，氣到忍不住爆粗口。

然而，周杰倫近來也投入新專輯的製作，早前才曬出在錄音間見到滿地線的畫面，表示為此感到煩躁，後續除了分享下雨導致無法打球破壞心情外，還提到專輯卡關原因，坦承受夠「完美主義」，直呼會把人逼瘋。

周杰倫因為下雨無法打球而毀壞心情。（圖／翻攝自IG）

周杰倫隨後解釋自己不是完美主義，反而是有點「龜毛」，因此他認為應該要放下對音樂的一些堅持，「不然光弄一首歌就夠了」，還自我問答表示「音樂好聽就好了，對吧」，一席話似乎也透露出近來對於製作專輯感到疲憊。

周杰倫透露受不了自己在音樂上的「龜毛」。（圖／翻攝自IG）

