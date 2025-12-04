周杰倫罕見性感露毛！天王鋒芒盡現 鬆口新專輯發行時間

20251204周杰倫4日出席時尚品牌活動。讀者提供

天王周杰倫（周董）近期工作滿檔，不僅忙於籌備新專輯、錄製新一季旅遊節目《周遊記》，日前才被目擊與老婆昆凌、兒子一同現身紐西蘭的他，今（4日）馬不停蹄出席在台北101舉辦的時尚活動，吸引大批民眾湧進會場搶拍！周董今上身僅穿灰色西裝外套，胸前深V造型大方展露結實胸肌與胸毛，魅力爆棚、帥氣滿分。

周董今約莫傍晚現身台北101大樓的時尚品牌活動，他難得小秀性感，深V外套下的胸肌與胸毛若隱若現。對於自己今天的造型，周董建議比較害羞的朋友，可以在外套裡加一件上衣，「但我看走秀的模特兒裡面沒穿，我也只好不穿」，現場粉絲隨即尖叫聲不斷，大喊「胸肌好帥」！

久未在台公開亮相的周杰倫，受訪時提到他原本承諾今年7、8 月發片，卻遲遲未推出，對此他解釋：「演唱會終於告一段落，新專輯明年一定會出來！」預告專輯將於明年 3、4 月推出，承諾不會再延宕。此外，很多粉絲也期待他再辦大巨蛋演唱會，周董則表示會晚一點。

周杰倫4日出席時尚品牌活動。讀者提供

周杰倫4日出席時尚品牌活動。讀者提供



