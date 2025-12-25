周杰倫耶誕照藏彩蛋！與昆凌同框432萬畢卡索名畫 林俊傑、陳冠希都按讚

周杰倫與昆凌拍耶誕照，合體一旁的畢卡索名畫被眼尖網友認出。翻攝IG＠jaychou

「金曲歌王」周杰倫於耶誕節當天在社群平台Instagram分享與愛妻昆凌的甜蜜合照，祝賀全體粉絲耶誕快樂。照片中兩人相依在耶誕樹旁，周杰倫維持一貫的酷帥風格，昆凌則展現優雅迷人的笑容，夫妻倆舉手投足間散發出濃厚的幸福感，讓粉絲直呼這張閃照是今年最溫馨的耶誕驚喜。

然而這張合影除了展現兩人的好感情，照片另一側卻刻意留給了牆上畫作，周杰倫寫著：「平安夜這天，畢卡索畫了聖誕老公公，五顏六色的花朵，讓祝福繽紛了整個世界。」被眼尖網友看出，這幅畫作是2018年佳士得拍賣售出的畢卡索名畫《聖誕老公公》。

畢卡索1959年耶誕夜親筆

這幅掛在周杰倫與昆凌身旁的畫作大有來頭，竟然是20世紀最具代表性的藝術大師畢卡索（Pablo Picasso）於1959年12月24日耶誕夜當天，親筆創作的名為《聖誕老公公》（Père Noël）的作品。

這幅畫用色極為豐富且充滿童趣，描繪了耶誕老人與周遭五彩繽紛的花朵，展現出畢卡索晚期追求如孩子般純真筆觸的藝術理念。根據藝術拍賣紀錄顯示，這幅具備特別意義的神作曾在2018年於佳士得（Christie's）拍賣會上以137,500美元（約為新台幣432萬元）。

周杰倫家中有好幾幅畢卡索名畫，他也會邀好友來家中欣賞。左為山下智久。翻攝IG＠Jaychou

貫徹孩子般純真畫風 周杰倫藝術品味再掀熱議

這幅作品最初是畢卡索贈予好友Gilberte Duclaud及其丈夫Serge Chauby的節日賀禮，完美呼應了畢卡索的名言：「我花了4年時間畫得像拉斐爾一樣，但用一生的時間，才能像孩子一樣的畫畫。」每年聖誕節前後，藝術社群和網路都會分享這幅作品，作為節日問候的一部分。

周杰倫近年來收藏多幅畢卡索名畫，這次又藉著與昆凌合照，讓粉絲看見畢卡索透過藝術傳達的祝福與喜悅，讓1959年耶誕夜的那份溫情，在2025年的現代再度延續。



