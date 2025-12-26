周杰倫耶誕節曬昆凌依偎照 身後畢卡索真跡《聖誕老公公》超吸睛

周杰倫與昆凌夫妻在耶誕節曬恩愛，牆上畢卡索《聖誕老公公》引人注目。（翻攝周杰倫INS）

周董周杰倫耶誕節在IG曬出與愛妻昆凌的甜蜜合照，兩人依偎在耶誕樹旁互道祝福，幸福感滿溢，立刻被粉絲封為最溫馨的耶誕閃照，照片中的畢卡索真跡引起大家注目。

照片一側低調入鏡的藝術收藏吸引目光，周杰倫在貼文中寫下「平安夜這天，畢卡索畫了聖誕老公公，五顏六色的花朵，讓祝福繽紛了整個世界」，眼尖粉絲隨即認出，牆上那幅正是畢卡索於1959年12月24日耶誕夜完成的《Père Noël（聖誕老公公）》，也是其晚期極具代表性的作品之一，貼文更吸引林俊傑、陳冠希按讚。

《聖誕老公公》以鮮明奔放的色彩描繪耶誕老人與繽紛花朵，充滿童趣與生命力，呼應畢卡索晚年追求回到孩子視角的創作精神。根據拍賣紀錄，該作曾於2018年在佳士得拍賣會以13.75萬美元成交，當時約合新台幣432萬元。《聖誕老公公》的尺寸（約49 x 34 公分），用彩色蠟筆畫在紙上，屬於手稿性質。

周杰倫邀請GD到家中作客，背後畢卡索名畫《持劍的火槍手》拍賣價格新台幣2.3億元起跳。（翻攝周杰倫INS）

事實上，這幅畫最初是畢卡索贈送給友人Gilberte Duclaud與其丈夫Serge Chauby的節日禮物，也呼應他那句廣為流傳的話：「我花了4年畫得像拉斐爾，卻用一輩子學習像孩子一樣畫畫。」周杰倫近年多次分享畢卡索收藏，這回透過與昆凌的耶誕合照，讓1959年的祝福再次被看見，也成了粉絲眼中最驚喜的節日彩蛋。

