周杰倫聖誕放閃昆凌 背後「畢卡索真跡」超狂價格曝光

台灣天王周杰倫在今年聖誕節分享與妻子昆凌的甜蜜合照，然而照片背景中的畢卡索真跡畫作卻意外成為焦點，引發網友熱烈討論。這幅描繪聖誕老人的畢卡索作品曾在2018年以13萬美金（約台幣432萬元）成交，如今被周杰倫收藏在家中。周杰倫對畢卡索作品的熱愛由來已久，他的藝術品味與收藏實力再次獲得粉絲讚賞，展現了不凡的藝術鑑賞眼光。

周杰倫家中掛著畢卡索真跡。（圖／翻攝自周杰倫IG）

周杰倫今年選擇與家人共度聖誕佳節。一週前，他先是分享了為女兒彈鋼琴的溫馨時刻，隨後在平安夜發布了與妻子昆凌的背後環抱合照，並提到畢卡索畫的聖誕老公公。根據藝術網站資料顯示，照片中出現的畢卡索聖誕老人畫作曾在2018年拍賣，以13萬美金（約台幣432萬元）售出，現在這幅真跡就收藏在周杰倫家中。

周杰倫曾經曝光價值5億的畢卡索作品。（圖／翻攝自周杰倫IG）

周杰倫對畢卡索作品的收藏並非首次。他常在社群媒體分享參觀畫展的影片，展現對畢卡索藝術的濃厚興趣。曾經，他與韓流天王GD合照的背景中出現畢卡索的《持劍的火槍手》，該作品拍賣價最高曾飆至5.8億台幣，讓粉絲對他的藝術品味讚嘆不已。

派偉俊與陳華合作推出單曲〈你沒等我去的舊金山〉。（圖／杰威爾音樂提供）

值得一提的是，周杰倫在兩年前的聖誕節曾推出單曲《聖誕星》，而今年聖誕節，周杰倫旗下藝人派偉俊與人氣校園女神陳華也合作推出新歌《你沒等我去的舊金山》，被譽為最唯美心碎神曲，短短上架兩天就突破15萬點閱，成為歌迷們最棒的聖誕禮物。

