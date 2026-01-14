周杰倫被定桿秒殺！淘汰後暖舉曝光 笑嘲：除了練球還要練猜拳

周杰倫站上澳網比賽，結果被秒殺。（圖／達志影像／Shutterstock）

亞洲天王周杰倫今（14日）登上澳洲網球公開賽「一分大滿貫 (One Point Slam)」廣受外界關注，沒想到連球都沒碰到，被對手定在原地飲恨出局。賽後，周杰倫也為此發聲了，展現天王高氣度又溫暖的一面。

結束比賽後，周杰倫隨即透過IG限動分享心情，笑稱「果然被我料到，連球都沒碰到，我在場邊能做的，就是幫大家簽名了。」由於賽制是採猜拳來決定誰發球，結果周董猜輸，等於是把命運交給對手處理，成為勝負最大關鍵，讓周杰倫不禁表示，「以後除了練球，還要練剪刀石頭布，贏的選發球。」承諾未來會繼續努力。

雖然無緣晉級，但周杰倫也開啟寵粉模式，走到場邊一一為現場的粉絲們簽名。可以從照片中看到，不少人紛紛把鞋子、帽子等周邊物品，用繩子掛起來，再吊給場內給周杰倫簽名，宛如一座大型釣漁場，形成十分有趣的畫面。

