周杰倫裡面沒穿露胸肌 DIOR酒會發禮「明年3月出專輯」

周杰倫以DIOR全球代言人身份出席節慶酒會。

DIOR今晚（4日）於台北101旗艦店舉辦的節慶酒會，邀來全球代言人周杰倫出席，活動現場的4樓擠滿了粉絲，甚至有人上午9點鐘已在現場開始等待；大家見到偶像時尖叫不斷，更有人大喊「杰倫好帥」「網球王子」「胸肌好大」，讓單穿西裝外套的他有點害羞，一聽到胸肌兩字就會開始拉緊一點外套，微泛中年人的矜持。

周杰倫聊起自己代言後印象最深刻的事：「去巴黎總店讓我蠻震撼的，也是最深刻的印象，101我等一下打算好好進去逛一下」。被問到有想買什麼禮物嗎？他說：「演唱會告一段落了，我的新專輯就是送給歌迷的禮物，預計明年3、4月的時候吧！」粉絲們聽到這個消息全部尖叫起來，聲音之大完全蓋過周杰倫的發言。

周杰倫只要做出pose，外套領口打開，就會引起粉絲尖叫「胸肌好大」。

在介紹身上的穿搭時，他說：「我覺得這件外套很獨特，如果是害羞的朋友可以加件T-Shirt在裡面，但我看伸展台上走秀的model沒穿，所以我也只好不加。」語畢又是迎來粉絲讚嘆尖叫一陣。

每次聽到粉絲尖叫關於胸肌兩字，周杰倫就會拉一下領口。

DIOR台北101旗艦店的全新節慶裝置以奇幻花園為靈感，融合籐格紋、Dior Oblique 緹花、法式印花與八芒星等經典符碼，呈現時裝、珠寶、腕錶與家飾作品，打造充滿魔法與祝福的Dior節慶世界。從櫥窗到店內，每一處都閃耀著節慶光芒，帶來跨越現實與夢境的佳節氛圍。

