周杰倫要打澳網！參戰「1分大滿貫」霸氣放話 贏了把獎金全捐出去

記者曾奕語／綜合報導

華語歌壇天王周杰倫非常熱愛網球，除了常現身大滿貫賽場旁觀戰，也經常在社群分享打球影片，今（12）日他向粉絲宣布一件「興奮又緊張」的事，他將參加2026年澳洲網球公開賽，他參與的是「1分大滿貫（One Point Slam）」賽事，更放話如果拿到冠軍，要把100萬美金全部捐出去。

天王周杰倫宣布要以球員身分參加澳網。（圖／翻攝IG／@jaychou）

周杰倫今日在IG限時動態預告，將宣布一件「興奮又緊張」的事，隨後轉發一段自己與徒弟派偉俊打網球的影片，接著表示「我要以球員身分參加澳網了！」他豪氣發話，如果最後拿下勝利，要把100萬美元獎金全數捐出。

周杰倫參與的是「1分大滿貫」，他也自嘲說道「因為只有1分，也有可能我連球都碰不到就出局了......」不過他也想到一個完美戰術，那就是選擇發球，「至少可以碰到球！」因為賽制是1分制勝，周杰倫坦言可能比賽不到1分鐘就結束了，所以提醒粉絲不用大老遠飛去場邊為他加油，但他十分歡迎當地的朋友在1月14日去看他的澳網首秀。

澳網官方社群也發布周杰倫要參與「1分大滿貫」賽事的貼文，周董好友、球星林書豪也留言打趣「能贏我就能贏他們，你應該感謝我，訓練的對手都比真正比賽的對手更強」，也有不少粉絲為天王應援打氣「杰倫哥又一次解鎖新身分 好強！」、「網球王子加油」、「能歌擅網的帥哥」、「對我來說你已經贏了」。

