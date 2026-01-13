周杰倫證實將參加澳網「1分大滿貫」 預告千萬獎金全數捐出

「華語流行天王」 周杰倫將以球員身分踏上澳洲網球公開賽舞台。（圖／翻攝自Instagram／@australianopen）

「華語流行天王」周杰倫近年迷上網球，經常在社群平台分享與蕭敬騰、林書豪等明星好友切磋球技的畫面，還不時自嘲或自誇球風神似費德勒。沒想到周杰倫昨（12日）也在社群媒體上證實，自己將以球員身分踏上澳洲網球公開賽舞台，成為首位參加澳網賽事的華人歌手。他也承諾，如果最後贏得比賽，獎金將全數捐出。

據《壹蘋新聞網》報導，周杰倫參與的是澳洲網球公開賽（AO）近年推出的創新表演賽制「1分大滿貫」（One Point Slam），賽制顧名思義就是「1球定勝負」（Sudden-death format），打破了傳統網球長盤制的競賽框架，而發球權則由剪刀石頭布決定。

賽事共有22位頂尖職業選手與10位素人球員同場較勁，採單淘汰制，雙方透過猜拳決定由誰發球或接發球，率先拿下那1分者即可晉級。最終連闖5關的冠軍，將可獨得100萬澳幣、約新台幣2,126萬元的高額獎金。比賽預計於1月14日晚間7點30分登場，地點就在澳網最具指標性的羅德拉沃競技場（Rod Laver Arena）。

澳網近日也公布參賽的職業球星名單，包括新生代雙雄22歲的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與24歲的辛納（Jannik Sinner）、中國大陸「WTA年度最佳新人」鄭欽文、前波蘭球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）、美國女網名將高夫（Coco Gauff）、單打最高排名世界第13位的「椰子」基里奧斯（Nick Kyrgios），以及4座大滿貫得主大坂直美等22人。

對此，周杰倫昨也在Instagram發布限時動態笑稱，由於只有1分決勝負，所以自己可能球都沒碰到就出局了，「如果可以，我選擇我發球，至少可以碰到球。」他也特別提醒粉絲不必為了替他加油而長途飛行，因為1分制勝的賽制可能不到1分鐘就結束了，「不過當地的朋友要來加油也非常歡迎喔。」

