周杰倫跨時代金曲霸榜 年播放量達4.19億次

YouTube Music日前公布2025年台灣播放次數最高歌手榜單，天王周杰倫以4.19億次播放量，輕輕鬆鬆穩坐年度冠軍，畢竟他的經典金曲是跨時代之作，其後，依序為1.85億次的網路歌手「en」王翊恩，第三位則是擁有1.36億次播放的天團五月天，排行榜前三強實力驚人。

YouTube Music榜單顯示，今年台灣市場依舊由華語、Kpop作品占據榜上，除了前三強之外，緊接在後的依序為I-DLE、林俊傑、鄧紫棋、周興哲、aespa、玖壹壹、ROSÉ、Bruno Mars、BABYMONSTER、SEVENTEEN、蔡依林與BLACKPINK。

成為年度冠軍的周杰倫，擁有驚人的粉絲播放量，經過多年累積的跨世代傳唱度，依舊難以撼動，經典歌曲帶動整體流量，使他的名次大幅領先眾歌手，破4億次的播放量霸榜冠軍，遠超第二名en達2億。

