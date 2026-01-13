周杰倫跨界參加澳網！自嘲「有可能碰不到球就出局」 獲勝將捐出千萬獎金

1月12日，周杰倫在個人社群平台驚喜宣布，將以球員身分參加澳網舉辦的「一球制勝」挑戰賽，這也是他首次站上國際網球賽事舞台。

這場比賽預計於1月14日舉行，屬於澳網推出的全新表演賽形式，與一般網球賽制不同。參賽名單共32人，包括22名職業選手與10名業餘選手，周杰倫代表業餘組出戰。比賽採「一球定勝負」，每場只打一分，發球權則以猜拳決定，降低職業選手在實力上的優勢。選手若想奪冠，需連勝5場，冠軍獎金為100萬澳元。周杰倫表示，若順利奪冠，將全數捐出獎金。

周杰倫平時長期練習網球，發球速度可達每小時160公里，過去也曾與台灣網球好手謝淑薇對打，連謝淑薇的教練都稱讚他的體能狀況良好。不過，他延續一貫幽默風格，自嘲「可能連球都碰不到就會出局」，笑說如果可以的話想選擇發球，至少能確保碰到球。他也提醒粉絲，比賽是一分制，可能不到一分鐘就結束，無需特地遠行觀賽。

