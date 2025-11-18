娛樂中心／李明融報導

天王周杰倫自2012年以後專輯進度越拉越長，不過依舊有許多鐵粉願意等待周董再推新作，近期他分享全心投入新專輯製作，但過程似乎並不順利，17日連續在社群發出多則限時動態，語氣明顯看出帶著煩躁，看到錄音室雜亂的電線，無法打球的壞天氣，讓他忍不住抱怨「我覺得有點受夠了，完美主義真的會把人逼瘋！」，坦言自己的龜毛影響心情，為了緩解心情「我要放下一些音樂的堅持了」。

周杰倫連發6限動突喊：我受夠了！為「一件事」被逼瘋⋯放下一些音樂堅持

周杰倫創作遇卡關，在社群平台發文發洩心情。（圖／翻攝自jaychou Instagram）周杰倫在限時動態分享工作室地板佈滿音源線的照片，內文無奈表示「看到地上一堆線就煩，一首歌音軌幾十個，誰聽得出來？」，透露自己就算是在休假，也還泡在創作與編曲細節中，忍不住自嘲「為什麼要這麼認真？」，另外，近期天氣陰雨綿綿，出不了門打球，讓他心情更低落，他想起童年回憶「小時候從窗戶看別人在外面玩，我在練琴，林老師勒！」，周董從小就聽媽媽的話，在母親嚴格督促他練鋼琴下，成就了現在的周杰倫，他仍感謝當年媽媽的一番苦心。

心情鬱悶加上下雨天氣，周杰倫無奈想到小時候看別人在外玩的回憶。（圖／翻攝自jaychou Instagram）

周杰倫遇到專輯卡關，他說「我覺得有點受夠了完美主義，真的會把人逼瘋，而且我也不算完美主義，只是龜毛，我要放下一些音樂的堅持了，不然光弄一首歌就夠了，堅持一些小地方，反正也沒有金氏紀錄，音樂好聽就好了，對吧？」，一句話透露了他對音樂品質的堅持，希望能用最高水準呈現給粉絲、觀眾。

