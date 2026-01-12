娛樂中心／綜合報導

歌王周杰倫，熱愛打網球，還被稱為是被網球耽誤的音樂王子，如今他開心宣布，要參加澳洲網球公開賽，挑戰新賽制的1分大滿貫，1月14號以球員身分登場，他還放話如果最後贏了，獎金要全捐出去，相當於新台幣3100萬元。

你來我往，一球接著一球，天王周杰倫，去年開心跟瑞士網球天王費德勒，搭檔打網球，今年他更上一層樓，要挑戰四大滿貫賽事之一的，澳洲網球公開賽。

周杰倫進軍澳網公開賽事 承諾贏了「捐百萬美金」

周杰倫宣布將參加2026年澳洲網球公開賽，特別增設的「1分大滿貫」。（圖／截自australianopen IG）

這回周董要比的是澳網全新賽制，以一分定勝負，10位業餘球員有機會跟22位職業球員PK，最終冠軍能獲得百萬美元，約3123萬新台幣。主辦單位也在社群發文，歡迎周杰倫加入比賽，連林書豪都來留言加油，說能贏我就能贏他們。

周杰倫平時熱愛打網球，曾說過覺得自己太晚學了。（圖／截自周杰倫ＩＧ）周杰倫連發好幾篇限動分享，可見有多期待，他放話如果贏了比賽，要把獎金全捐出去，提醒粉絲1月14號可以來澳網看一下，也強調因為是一分賽制，不用特別大老遠飛來，有可能不到一分鐘就結束，很歡迎當地朋友來加油。

天王周杰倫"宣傳影片"（2024）：「那網球呢，其實我覺得是因為，年紀慢慢大了嘛，我覺得打籃球，你要跟人家撞來撞去，你知道網球比較可以保持一個距離，對方身材再怎麼壯，你還是有機會可以打贏得了他。」

周杰倫打網球多年，堪稱是被音樂耽誤的網球王子，就連兒子也愛打，新的一年，歌壇天王要解鎖新身分。

