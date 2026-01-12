周杰倫進軍澳網承諾贏球捐獎金

周杰倫熱愛運動，練出好身材。（資料照片）

樂壇天王周杰倫再度挑戰自我，在迎來47歲生日前夕驚喜宣布參戰澳網！澳洲網球公開賽（澳網）官方Instagram（IG）於12日發文，宣佈周杰倫受邀以球員身分參加「1 Point Slam（一分大滿貫）」特殊表演型賽事，成為華人首位受邀的歌手，再度解鎖全新身分，消息一出立刻引發全網沸騰。

周杰倫本人先在IG限時動態寫下「等等要宣布一件令人興奮又緊張的事情」，緊接著放上深夜勤練網球的側拍影片，隨後正式宣佈：「如果最後勝利者是我贏了，一百萬美元（約3100萬台幣），全部捐出去。」將運動結合公益，展現霸氣高度。

周杰倫出賽時間訂在1月14日，賽事核心規則是一球定勝負，他幽默稱，「因為只有一分，可能我連球都碰不到就出局了，如果可以我選擇我發球，至少可以碰到球。」他還不忘自虧提醒球迷，「比賽可能不到1分鐘就結束，不必特地遠道而來應援。」

近年周杰倫對網球的熱愛近乎癡迷，常與妻子昆凌現身各大網球賽事看球賽，去年他更趁著巡迴演唱會空檔，飛往英國溫布頓與網壇一姐謝淑薇切磋球技。就連謝淑薇的哥哥兼教練謝政瀛也對天王的表現印象深刻，大讚「杰倫的體能真的超屌」，並透露當時周杰倫先練了1小時雙打，隨後又在室內打了7盤「搶10」（1盤4局），體能令人驚豔。

周杰倫對網球的熱情，連曾任網球協會理事長的李聖傑也讚他球技進步神速，更透露其子Romeo也遺傳了優異的運動細胞。而好友JJ林俊傑看到周杰倫將參賽澳網，也留言寫下：「贏我就能贏他們！你應該感謝我，訓練的對手都比真正比賽的對手更強。」透露自己也是球友之一。