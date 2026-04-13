周杰倫邀昆凌叔拍〈鄉間的路〉
「樂壇天王」周杰倫新專輯《太陽之子》勢如破竹！發片不到2周，不僅新歌制霸各大數位音樂平台，數位專輯銷售突破317萬張，4支MV總點擊數已超過3327萬次。他13日推出第5支MV〈鄉間的路〉，遠赴墨爾本取景，昆凌的叔叔也入鏡。
周杰倫非常喜歡公路旅行，他與友人搭著復古老爺貨卡穿梭在鄉間道路上，沿途風景令人心曠神怡，他說：「希望這首歌的誕生能與這些風景相呼應，讓旋律成為可以被聽見的畫面。」
MV中可見他身穿牛仔造型與友人彈吉他、隨音樂舞動身體，一行人搭著復古貨卡前行，午後的微風、鄉村的穀倉、農場的拖拉機……，他還推著「稻草捲」，感受鄉村農忙的愉悅。
周杰倫親自擔任導演，他覺得昆凌叔叔的外型很有味道，所以這次特別邀請他與柯有倫、楊瑞代、罐頭、阿德一起參與演出。MV裡一位有型的老外開著復古貨卡，與大伙兒談笑風生的男子正是昆凌的叔叔。
〈鄉間的路〉主打療癒系鄉村風格，讓人彷彿置身於開闊草原，多了一份從容與自在，也呼應了周杰倫近年「慢生活」的體悟。
方文山的歌詞有著極具畫面感的鄉村場景，他說：「杰倫的音樂有個特別之處，是在聽覺上帶領著粉絲到處旅行，加上MV視覺的輔助，讓這種聽覺的旅行感更真實。」跟周杰倫合作這張專輯，讓他有感「我彷彿也藉著杰倫音樂的流動，去了好多地方」。
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